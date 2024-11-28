«Элитный Дед Мороз»: Никита Джигурда объяснил причину кардинальной смены имиджа
Никита Джигурда. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, © YouTube / Прудько среди своих
Российский актёр Никита Джигурда, прославившийся из-за эпатажного поведения, объяснил, почему решился кардинально сменить образ. Артист признался, что примерил элегантный костюм из-за новой роли в кино.
«Я артист и поменял имидж для исторического фильма, в котором я сейчас снимаюсь у гениального режиссёра. По роли мне нужно быть в таком виде», — отметил собеседник NEWS.ru.
По его словам, лучше носить собственную бороду, чем каждый раз клеить искусственную. Кроме того, Джигурда рассказал, что должен сделать несколько новогодних поздравлений в образе элитного Деда Мороза.
Актёр добавил, что после окончания съёмок может вернуться к привычному образу. В то же время он не исключил, что вообще сбреет бороду и «помолодеет лет на 30», если получит стоящее предложение от продюсеров или режиссёров.
Ранее Никита Джигурда удивил фанатов кардинальной сменой имиджа. Он появился на ютуб-шоу «Прудько среди своих» в элегантном костюме, с пучком и тростью.