Путин извинился перед Меркель за инцидент с лабрадором
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в резиденции «Бочаров Ручей» в 2007 году. На снимке в центре - лабрадор президента Кони. Фото © ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Астахов
Президент России Владимир Путин опроверг утверждение экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что он якобы намеренно «пугал» её своим лабрадором Кони. Тем не менее, он вновь извинился перед госпожой Меркель за этот инцидент.
«Честно говоря, я уже говорил это Меркель: я не знал, что она боится собак. Если бы знал, то никогда бы не поступил так. Я хотел создать непринужденную и приятную атмосферу», — рассказал российский лидер в ходе общения с журналистами в Астане.
Пользуясь случаем, Путин снова обратился к ней со словами: «Ангела, пожалуйста, прими мои извинения. Я не хотел причинить тебе никакой душевной боли, наоборот, стремился создать комфортные условия для нашего общения».
Ранее Ангела Меркель в новой книге мемуаров поделилась своими чувствами, которые она испытала, когда на переговорах с Владимиром Путиным появился его чёрный лабрадор по кличке Кони. Женщина-политик призналась, что боится собак, так как однажды была укушена на ярмарке в Укермарке.