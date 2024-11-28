Путин извинился перед Меркель за инцидент с лабрадором

Президент России Владимир Путин опроверг утверждение экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что он якобы намеренно «пугал» её своим лабрадором Кони. Тем не менее, он вновь извинился перед госпожой Меркель за этот инцидент.

«Честно говоря, я уже говорил это Меркель: я не знал, что она боится собак. Если бы знал, то никогда бы не поступил так. Я хотел создать непринужденную и приятную атмосферу», — рассказал российский лидер в ходе общения с журналистами в Астане.

Пользуясь случаем, Путин снова обратился к ней со словами: «Ангела, пожалуйста, прими мои извинения. Я не хотел причинить тебе никакой душевной боли, наоборот, стремился создать комфортные условия для нашего общения».