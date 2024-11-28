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28 ноября, 14:54

ФИФА запретила африканской сборной играть против РФ под угрозой карательных мер

ФИФА запретила сборной Буркина-Фасо провести товарищеский матч с Россией

ФИФА запретила команде Буркина-Фасо проводить товарищеский матч против сборной России. Об этом заявил глава отдела связи с общественностью Федерации футбола африканского государства Кадер Траоре.

«Со слов генерального секретаря нашей Федерации, ФИФА за эту игру примет карательные меры в адрес ФФБ», — заявил Траоре в беседе со Sport24.

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Ранее экс-президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер раскритиковал организацию за коммерциализацию и большое количество рекламы на телевидении. Говоря о ФИФА, он заявил, что «создал монстра». По словам Блаттера, организация была бедной, когда он начал работать в качестве директора программ развития — спонсоры не платили денег. Однако сейчас, по его мнению, футбол превратился в распродажу.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Рогулин

Алена Пенчугина
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