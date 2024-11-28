ФИФА запретила африканской сборной играть против РФ под угрозой карательных мер

Ранее экс-президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер раскритиковал организацию за коммерциализацию и большое количество рекламы на телевидении. Говоря о ФИФА, он заявил, что «создал монстра». По словам Блаттера, организация была бедной, когда он начал работать в качестве директора программ развития — спонсоры не платили денег. Однако сейчас, по его мнению, футбол превратился в распродажу.