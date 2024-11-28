В Госдуме призвали проверить лицензию у антикафе с минипигами в Москве

Недавно открывшееся в Москве антикафе с минипигами попало в центр внимания из-за отсутствия лицензии и потенциальной угрозы безопасности посетителей. Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в интервью «Газете.ru» подчеркнул необходимость проверки заведения на наличие необходимых разрешений.

Бурматов отметил, что ситуация с антикафе неоднозначная: контактные зоопарки в России запрещены, но минипиги не подпадают под это ограничение, так как они считаются полудомашними питомцами. Однако, несмотря на это, заведение должно соответствовать ряду условий, включая наличие специального укрытия для животных. На данный момент, по словам депутата, антикафе вряд ли соответствует этим требованиям.

В октябре филиал этого антикафе в Санкт-Петербурге оказался в центре скандала, когда один из минипигов укусил четырёхлетнего мальчика. Впоследствии выяснилось, что животные не были привиты от бешенства, а у заведения отсутствовала лицензия на демонстрацию животных. Владелица антикафе заявила, что все посетители подписывают отказ от претензий, и утверждала, что особое разрешение не требуется.

Бурматов подчеркнул, что необходимо провести проверки условий содержания животных и санитарной безопасности в московском филиале. Он выразил обеспокоенность тем, что отсутствие лицензии может представлять угрозу как для посетителей, так и для самих животных. Оценка должна быть проведена соответствующими органами, такими как Россельхознадзор и Роспотребнадзор, чтобы проконтролировать соответствие заведения законодательным нормам.

Так, посещение антикафе с минипигами в Москве может быть небезопасным, особенно для детей. Родителям стоит проявлять осторожность и учитывать возможные риски, связанные с отсутствием лицензии и нарушением санитарных норм.