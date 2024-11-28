Учёные выяснили, зачем динозавры-зауроподы ели древесный уголь

Палеонтологи из Швеции и Польши обнаружили, что первые травоядные динозавры-зауроподы могли употреблять древесный уголь, образовавшийся в лесах после природных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе Уппсальского университета.

Открытие стало результатом многолетнего исследования, которое проводили учёные указанного образовательного учреждения. На протяжении более 25 лет учёные собирали и анализировали сотни ископаемых материалов, собранных на территории современной Восточной Европы. Эти образцы содержат уникальные сведения о рационе питания древних ящеров, населявших Землю около 230–200 миллионов лет назад. В их составе обнаружены остатки древних растений, насекомых, рыб и даже угля.

Наличие древесного угля в желудках травоядных динозавров особенно заинтересовало исследователей. Как предполагают учёные, уголь мог играть важную роль в нейтрализации растительных токсинов, содержащихся в таких растениях, как семенные папоротники, гинкго и другие голосеменные. Такой рацион позволял зауроподам тратить меньше энергии на переработку пищи и обеспечивал им конкурентные преимущества в борьбе за выживание.

Научный сотрудник Уппсальского университета Гжегож Недзведзкий отметил, что разнообразная диета, включавшая древесный уголь, могла быть одним из ключевых факторов, позволивших зауроподам занять вершину пищевой цепочки. Эти гигантские динозавры с длинной шеей смогли адаптироваться к резким изменениям климата, которые кардинально перестроили экосистемы мезозойской эры.

Исследование проливает свет на уникальные стратегии выживания динозавров в условиях конкуренции и изменяющейся окружающей среды. Оно подчёркивает важность разнообразного рациона как фактора, способствующего эволюционному успеху древних гигантов.