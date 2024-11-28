Владелец школы мата пригласил Милонова в качества спикера на лекциях
Скандал, разразившийся из-за появления в Москве курсов мата, получил продолжение. Владелец школы обсценной лексики пригласил своего главного критика — депутата Госдумы Виталия Милонова — в качества спикера на лекциях.
«У нас в ДНК мат, в семьях все матерятся, а потом говорят, как это плохо. Виталий Милонов, мы прекрасно понимаем, он у нас очень экспрессивный, он сам очень много матерится. Я, кстати, бы пригласил его спикером в свою школу. И он, кстати, оскорбил меня, так филигранно, лексически заформулировал фразу, что я представитель ЛГБТ*-сообщества, но сказал это в очень красивой форме», — рассказал в беседе с Life.ru организатор школы мата, тренер по психологии влияния и ораторскому мастерству Дмитрий Мезенцев.
Свою идею создания школы мата Мезенцев объяснил тем, что «в нашей стране матерились, матерятся и будут материться», но никто не учит этого делать «максимально по-доброму, правильно, убедительно».
Напомним, недавно в столице открылась женская школа мата. Студенткам там обещают привить навыки «доброго, красивого и сексуального сквернословия», которое можно применять где угодно. Длительность курса 28 дней, а заплатить за него просят 555 тысяч рублей. Милонов назвал организатора этих курсов самым худшим воплощением лица нетрадиционной ориентации в самом скверном общественном восприятии. Депутат также планировал обратиться в полицию.
* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.
Telegram / Виталий Милонов