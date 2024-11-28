Владелец школы мата пригласил Милонова в качества спикера на лекциях

«У нас в ДНК мат, в семьях все матерятся, а потом говорят, как это плохо. Виталий Милонов, мы прекрасно понимаем, он у нас очень экспрессивный, он сам очень много матерится. Я, кстати, бы пригласил его спикером в свою школу. И он, кстати, оскорбил меня, так филигранно, лексически заформулировал фразу, что я представитель ЛГБТ*-сообщества, но сказал это в очень красивой форме», — рассказал в беседе с Life.ru организатор школы мата, тренер по психологии влияния и ораторскому мастерству Дмитрий Мезенцев.