Путин раскрыл, что ВСУ начали повторять за Российской Армией
Путин: ВСУ начали применять дроны на оптоволокне после ВС РФ
Украинские войска начали применять беспилотники на оптоволокне вслед за ВС России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Они начали применять дроны, сначала мы начали применять, а потом они, на оптоволокне, управляемые с земли», — сказал глава государства, выступая на пресс-конференции после заседания ОДКБ в Астане.
Путин добавил, что одним из преимуществ этого типа БПЛА является то, что на них не влияют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также очень быстро происходит обмен данными.
Ранее Life.ru писал, что беспилотник ВС РФ с управлением по оптоволокну уничтожил БМП Украины в Курской области. Удар попал на видео.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин