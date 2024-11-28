Кабмин расширил число товаров, которые не получится продать просроченными

Правительство России расширило число товаров, которые нельзя будет приобрести по истечении срока годности. Касса будет автоматически блокироваться, если в системе «Честный знак» не будет данных о маркировке товара, он будет запрещён к продаже надзорными органами или у него истечёт срок годности.

С 1 сентября 2025 года запретят продажу ветеринарных препаратов и велосипедов, у которых истёк срок годности. С 1 октября — красной и чёрной икры и безалкогольного пива. В 2026 году также ожидаются изменения в постановлении кабмина: с 1 марта будет невозможна продажа корма для животных, с 1 мая — растительного масла и производных, а с 1 апреля — консерв.