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28 ноября, 16:47

Кабмин расширил число товаров, которые не получится продать просроченными

Правительство России расширило число товаров, которые нельзя будет приобрести по истечении срока годности. Касса будет автоматически блокироваться, если в системе «Честный знак» не будет данных о маркировке товара, он будет запрещён к продаже надзорными органами или у него истечёт срок годности.

С 1 сентября 2025 года запретят продажу ветеринарных препаратов и велосипедов, у которых истёк срок годности. С 1 октября — красной и чёрной икры и безалкогольного пива. В 2026 году также ожидаются изменения в постановлении кабмина: с 1 марта будет невозможна продажа корма для животных, с 1 мая — растительного масла и производных, а с 1 апреля — консерв.

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Ранее Life.ru выяснил, что 59% россиян предпочитают покупать в магазинах те товары, которые участвую в акциях. Люди не обращают внимание на бренды и могут проигнорировать даже качество продукта по акции. Всего 39% респондентов отдают предпочтение знакомым брендам и товарам, даже если за них придётся переплатить.

Обложка ©

Freepik/azerbaijan_stockers

Алена Пенчугина
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