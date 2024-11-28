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28 ноября, 16:17

Самый маленький пожарный России: как Вячеслав Савка спасает жизни

Пожарный. Обложка © freepik.com / freepik

Пожарный. Обложка © freepik.com / freepik

Вячеслав Савка — уникальный пожарный, который выделяется не только своим профессионализмом, но и ростом в 1,48 метра. За почти 20-летнюю карьеру он стал начальником караула пожарной части №300 ГКУ МО «Мособлпожспас» в подмосковном Щёлкове, где ежедневно спасает жизни людей и животных, пишет Mash.

Пожарный Вячеслав Савка рассказал об особенностях профессии. Видео © Telegram / Mash

Савка считает свой рост преимуществом в профессии. «На выездах я могу быстрее спасти человека, пролезая в узкие проёмы и заваленные участки», — рассказал мужчина. Этот навык не раз помогал ему в сложных ситуациях, где каждое мгновение на вес золота.

Начальник пожарной части №300 Владимир Пискун отметил, что Вячеслав прошёл путь от простого пожарного до начальника караула благодаря своему упорству и лидерским качествам. «На выездах он всегда грамотно управлял личным составом, показывая себя как топового руководителя», — подчеркнул Пискун.

В свободное время Вячеслав проводит дни с женой и двумя котами — Машей и Мишей, которого он подобрал 13 лет назад. Несмотря на свои достижения, Савка остаётся скромным и считает, что самое важное в его работе — это спасение человеческой жизни. «Всё остальное — купится, приобретётся и всё остальное. Самое важное у нас — это жизнь человеческая», — говорит Вячеслав.

История Вячеслава Савки вдохновляет и напоминает о том, что рост и физические параметры не определяют способности человека. Главное — это стремление помогать другим и готовность к самопожертвованию ради спасения жизней.

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Ранее пожарные в Англии спасли кошку, застрявшую в трубе вниз головой. Смельчаки из службы спасения, проявив ловкость и профессионализм, с помощью специального оборудования сумели извлечь животное и вернуть его домой. Своей быстрой и слаженной работой они не только спасли жизнь пушистому другу, но и вызвали восхищение местных жителей, напомнив о том, как важна их работа в повседневной жизни.

Александра Журавская
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