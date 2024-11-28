Роковой ингредиент: В США студентка умерла на первом свидании после ужина в ресторане

В США 23-летняя студентка техасского колледжа Элисон Пикеринг трагически скончалась на первом свидании после того, как съела блюдо, вызвавшее у неё тяжёлую аллергическую реакцию. Инцидент произошёл в одном из ресторанов города, причиной гибели девушки стал арахисовый соус, который оказался в её шоколадном сэндвиче, сообщает Daily Mail.

Как выяснилось, Элисон уже пробовала этот десерт в прошлом и не испытывала никаких проблем. Однако в этот раз, вероятно, из-за изменения рецептуры, в блюдо добавили арахисовый соус. Элисон знала о своей аллергии на арахис и всегда избегала позиций в меню, содержащих этот ингредиент.

Когда девушка почувствовала себя плохо, она сразу поняла, что это аллергическая реакция. Элисон вызвала скорую и сделала укол антигистамина, чтобы предотвратить ухудшение состояния. К сожалению, это не помогло. По словам отца, она оставалась в сознании и разговаривала с медиками, когда направлялась к машине, но по пути резко почувствовала себя хуже, и вскоре умерла.

После трагедии семья Пикеринг решила бороться за изменение законодательства по безопасности потребителей в ресторанах. Они поддерживают законопроект, который обязует заведения общепита информировать о наличии аллергенов в блюдах и обучать персонал надлежащему обращению с аллергенами. Семья надеется, что это поможет предотвратить подобные случаи в будущем. «Если бы в ресторане была необходимая информация об аллергенах, она могла бы вовремя избежать опасного блюда», — подчеркивает отец Элисон, надеясь, что трагедия его дочери не будет напрасной и приведет к реальным изменениям в ресторанной индустрии.

Аллергия на пищевые продукты, особенно на арахис и молоко, становится всё более распространённой. Множество людей могут не знать, что в блюде есть компоненты, вызывающие опасную реакцию. Поэтому эксперты считают важным точно информировать о составе пищи и предотвращать перекрёстные добавки при её приготовлении, чтобы защитить здоровье потребителей.