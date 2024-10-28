Лопасти смерти: Пропеллер самолёта перемолол женщину на аэродроме в США
Sky News: Женщина погибла от вращения пропеллера самолёта во время фотосессии
Парашютистка Аманда Галлахер погибла, попав в пропеллер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ picture_panda
Фотографирование парашютистов на аэродроме Уичита-Кук в штате Канзас закончилось для 37-летней американки Аманды Галлахер трагедией. В какой-то момент она начала пятиться спиной и её одежда попала в работающий пропеллер самолёта, передаёт Sky News. Несмотря на то, что машину быстро остановили, медикам не удалось спасти женщину.
Прыжки с парашютом и фотографирование — были любимыми занятиями Галлахер. Представители аэродрома принесли родственникам свои соболезнования и заявили, что официальное расследование инцидента уже началось. В интернете открыли сбор средств на похороны парашютистки. Семья уже собрала более шести тысяч долларов.
Ранее в Ленобласти во время учебно-тренировочного прыжка насмерть разбился парашютист. Система оказалась неисправной, а запасной парашют раскрылся слишком поздно. Последняя минута смертельного прыжка экстремала попала на видео.