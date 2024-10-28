Лопасти смерти: Пропеллер самолёта перемолол женщину на аэродроме в США

Фотографирование парашютистов на аэродроме Уичита-Кук в штате Канзас закончилось для 37-летней американки Аманды Галлахер трагедией. В какой-то момент она начала пятиться спиной и её одежда попала в работающий пропеллер самолёта, передаёт Sky News. Несмотря на то, что машину быстро остановили, медикам не удалось спасти женщину.