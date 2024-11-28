Эксперты рассказали, как избавиться от муравьёв на дачном участке

Муравьи на дачном участке могут стать настоящей проблемой для садоводов, однако специалисты издания «БелНовости» предлагают простое и эффективное решение — использовать молотую корицу. Этот натуральный продукт не только отпугивает насекомых, но и безопасен для окружающей среды.

Эксперты объясняют, что муравьи не переносят резкий аромат корицы. Достаточно щедро посыпать грядки и другие зоны на даче этой пряностью, чтобы насекомые поспешили покинуть «негостеприимное» место. Такой подход не только избавит от муравьёв, но и не нанесёт вреда растениям и полезным насекомым-опылителям.

Корица — полностью натуральное и нетоксичное средство, которое не оказывает негативного влияния на сад и огород. Это делает её идеальным решением для тех, кто предпочитает экологически чистые методы борьбы с вредителями. Можно использовать как корицу в порошковом виде или приготовить раствор из воды и эфирного масла корицы и опрыскать растения и почву.

Кроме корицы можно попробовать бороться с муравьями с помощью уксусного раствора. Правда он может быть вреден для насекомых, но его влияние варьируется в зависимости от концентрации. Смешайте уксус с водой в равных пропорциях и распылите на участках, где обитают муравьи, или там, где находятся их тропы. Уксус уничтожает следы запаха, которые насекомые используют для связи.

Ещё один способ — посадка отпугивающих муравьев растений, таких как мята, лаванда, календула или тимьян. Они естественным образом отпугивают муравьёв. Высадите их вдоль дорожек или возле грядок.

Однако специалисты отмечают, что муравьи играют важную роль в экосистеме. Если они не доставляют значительных хлопот, лучше оставить их в покое. Муравьи участвуют в аэрации почвы и помогают разлагаться органическим материалам, что способствует здоровью садовых растений.