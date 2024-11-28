Фигурантам дела о теракте в Махачкале продлили арест до марта 2025 года

В Москве Басманный суд продлил арест троим обвиняемым по делу о подготовке теракта в Махачкале в июне 2024 года. Магомед Магомедов, Халид Магомедов и Заур Магомедов останутся под стражей до 2 марта 2025 года. Решение было принято по ходатайству следственного комитета, сообщает ТАСС.

Адвокаты обвиняемых планируют подать апелляцию. Защитник одного из фигурантов Игорь Дюков подчеркнул, что его подзащитный в течение трёх лет жил в Подмосковье, руководил строительной фирмой и не посещал Дагестан.

«Суд не принял во внимание ни одного довода защиты, поэтому мы подадим апелляцию», — заявил он.

Все фигуранты обвиняются в подготовке теракта, а также незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Следствие утверждает, что они поддерживали связь с боевиками, ликвидированными ранее в Дагестане, и могли быть причастны к терактам 23 июня 2024 года в Махачкале.

При обысках у подозреваемых изъяли оружие, включая винтовку, охотничье ружьё, глушители, оптический прицел и два самодельных взрывных устройства (СВУ).

Фигуранты своей вины не признают. Адвокат Магомед Мусаев сообщил, что всё изъятое оружие было приобретено легально в охотничьих магазинах, а обвиняемые ранее даже не были знакомы друг с другом. Один из подозреваемых, по словам защиты, является инвалидом и нуждается в костылях для передвижения.