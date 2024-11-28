В результате удара по штабу «Кракен» в Харькове уничтожены до 40 специалистов

Минобороны России сообщило о ракетном ударе по штабу украинского спецподразделения Главного управления разведки «Кракен» в Харькове, в результате которого были уничтожены до 40 иностранных специалистов. Основная их часть была гражданами США. Удар был произведён 25 ноября.

«25 ноября в результате ракетного удара по штабу подразделения Главного управления разведки (ГУР) «Кракен» в городе Харьков уничтожено до 40 человек иностранных специалистов, преимущественно из США», — говорится в сообщении ведомства.