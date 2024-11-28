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28 ноября, 19:53

В результате удара по штабу «Кракен» в Харькове уничтожены до 40 специалистов

Минобороны России сообщило о ракетном ударе по штабу украинского спецподразделения Главного управления разведки «Кракен» в Харькове, в результате которого были уничтожены до 40 иностранных специалистов. Основная их часть была гражданами США. Удар был произведён 25 ноября.

«25 ноября в результате ракетного удара по штабу подразделения Главного управления разведки (ГУР) «Кракен» в городе Харьков уничтожено до 40 человек иностранных специалистов, преимущественно из США», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее стало известно, что с начала ноября под Курском было ликвидировано более 200 иностранных наёмников ВСУ. Огромные потери вынудили украинское командование решиться на экстренную эвакуацию легионеров из образующегося котла.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Анатолий Цейко
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