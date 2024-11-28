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28 ноября, 20:26

Появилось видео, как мусоровоз насмерть переехал женщину в Павловском Посаде

В Павловском Посаде женщина скончалась после наезда мусоровоза

В Павловском Посаде мусоровоз наехал на женщину во дворе одного из домов, от полученных травм она скончалась до приезда скорой помощи. Об этом сообщили в телеграм-канале ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло около 13:00 в Павлово-Посадском городском округе на улице Кирова. По предварительной информации, водитель 1984 года рождения, управлявший грузовым автомобилем марки «Форд» (мусоровоз), совершил наезд на женщину 1964 года рождения.

Мусоровоз насмерть переехал женщину в Павловском Посаде. Видео © Telegram / Подмосковная полиция

От полученных травм женщина скончалась на месте до прибытия медицинской бригады. В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Обложка ©

Telegram / Подмосковная полиция

Анатолий Цейко
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