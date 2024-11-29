Сделка по приобретению «Русской элеваторной компании» получила разрешение Путина
Путин утвердил покупку 100% акций «Русской элеваторной компании» у Louis Dreyfus
Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Глава государства Владимир Путин утвердил сделку по приобретению акций «Русской элеваторной компании», которая ранее находилась в собственности французского холдинга Louis Dreyfus. Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте российского лидера.
«О специальном решении о совершении сделки с долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Русская Элеваторная Компания»… разрешить совершение сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале общества «Русская Элеваторная Компания», принадлежащих РУСЭЛКО ЛПП», — сообщается в распоряжении.
Компания Louis Dreyfus, являющаяся одним из крупнейших мировых торговцев сельскохозяйственными товарами, в апреле 2023 года приняла решение о прекращении экспорта зерна из России. Этой же позиции придерживались и другие крупные игроки рынка, такие как Cargill и Viterra. В ответ на эти шаги российский Минсельхоз призвал иностранных трейдеров до начала нового экспортного сезона (с 1 июля) предоставить информацию о продаже своих активов в России.
Ранее гендир Unilever раскрыл, почему они ушли из России. По его словам, компания начала терять контроль над активами.