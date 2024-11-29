«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 22:44

Южная Корея отложит техобслуживание Taurus из-за Украины

Южная Корея отложит на 5 лет техобслуживание ракет Taurus из-за дефицита деталей

Южная Корея планирует отложить на пять лет техническое обслуживание немецких ракет Taurus KEPD 350K из-за нехватки запчастей у компании-производителя, которая поставляет их на Украину. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

«Военно-воздушные силы продвигают план осуществления базового технического обслуживания ракет «воздух-земля» большой дальности Taurus KEPD 350K, которое было запланировано на следующий год, в районе 2030 года — на 5 лет позже», — указано в публикации.

Отмечается, что представители армии были готовы выполнить техобслуживание спустя десять лет после принятия ракет на вооружение, но производитель выразил неудовлетворение из-за нестабильности в поставках.

Сообщается, что «по мнению наблюдателей», причиной сложившейся ситуации стало «затягивание» конфликта на Украине. Примечательно, что Taurus Systems является совместным предприятием нескольких европейских оборонных компаний, в том числе MBDA и шведской Saab Bofors. Европа активно поставляет ВСУ различные системы вооружений, включая ракеты, многие из которых используют аналогичные компоненты, что и ракеты Taurus, что привело к дефициту запчастей для обслуживания южнокорейских ракет.

Как пишет издание, это вызвало беспокойство в Сеуле, так как ракеты Taurus играют ключевую роль в южнокорейской концепции Kill Chain, которая направлена на уничтожение важных объектов в Северной Корее в случае начала военных действий. Согласно плану, более 200 крылатых ракет, запускаемых с истребителей F-15K, должны наносить точечные удары по территории КНДР, устраняя угрозу ударов по Южной Корее.

Сеул не горит желанием поставлять оружие Украине, несмотря на просьбы Умерова
Сеул не горит желанием поставлять оружие Украине, несмотря на просьбы Умерова

Тем временем Южная Корея отклонила запрос Украины на покупку оружия из-за внутреннего законодательства. Согласно законам страны, экспорт вооружений в государства, где идут конфликты запрещён. Киев, среди прочего, надеялся приобрести системы ЗРК «Чхонгун», боеприпасы и станции РЭБ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kohl

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Южная Корея
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar