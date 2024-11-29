Южная Корея отложит техобслуживание Taurus из-за Украины

Южная Корея планирует отложить на пять лет техническое обслуживание немецких ракет Taurus KEPD 350K из-за нехватки запчастей у компании-производителя, которая поставляет их на Украину. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

«Военно-воздушные силы продвигают план осуществления базового технического обслуживания ракет «воздух-земля» большой дальности Taurus KEPD 350K, которое было запланировано на следующий год, в районе 2030 года — на 5 лет позже», — указано в публикации.

Отмечается, что представители армии были готовы выполнить техобслуживание спустя десять лет после принятия ракет на вооружение, но производитель выразил неудовлетворение из-за нестабильности в поставках.

Сообщается, что «по мнению наблюдателей», причиной сложившейся ситуации стало «затягивание» конфликта на Украине. Примечательно, что Taurus Systems является совместным предприятием нескольких европейских оборонных компаний, в том числе MBDA и шведской Saab Bofors. Европа активно поставляет ВСУ различные системы вооружений, включая ракеты, многие из которых используют аналогичные компоненты, что и ракеты Taurus, что привело к дефициту запчастей для обслуживания южнокорейских ракет.

Как пишет издание, это вызвало беспокойство в Сеуле, так как ракеты Taurus играют ключевую роль в южнокорейской концепции Kill Chain, которая направлена на уничтожение важных объектов в Северной Корее в случае начала военных действий. Согласно плану, более 200 крылатых ракет, запускаемых с истребителей F-15K, должны наносить точечные удары по территории КНДР, устраняя угрозу ударов по Южной Корее.