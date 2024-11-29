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29 ноября, 00:27

Байден сообщил о достижении статус-кво в отношениях между США и Китаем

США и Китай пришли к определённому соглашению по вопросам двусторонних отношений, заявил президент Джо Байден. Он отметил, что сейчас у обеих стран есть надёжные каналы связи как в политической, так и в военной сферах. Об этом пишет Indepentent.

«Мы достигли статус-кво в отношениях с Китаем», — сказал Байден.

Действующий лидер США добавил, что надеется на серьёзный и взвешенный подход Китая в решении спорных вопросов. Он также выразил уверенность в том, что Си Цзиньпин «не хочет совершать ошибок».

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Напомним, 27 ноября был совершён обмен заключёнными между Вашингтоном и Пекином. Информацию подтвердили в Госдепартаменте США.

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Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Тимур Хингеев
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