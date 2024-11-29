Отличники vs троечники: Life.ru выяснил, как любовь к учёбе отражается на карьере

Онлайн-школа Skysmart провела исследование, чтобы изучить, как школьные достижения влияют на карьерные пути людей. Опрос показал, что отношение к учёбе в детстве оставляет след на профессиональной жизни. В частности, троечники становились топ-менеджерами чаще, чем отличники. Результаты исследования попали в распоряжение Life.ru.

Так, 30% опрошенных в детстве стабильно получали хорошие оценки и любили учёбу, 28% учились на четвёрки, но учёба не приносила им удовольствия. Ещё 10% были отличниками, но не любили учиться, и только 5% из них действительно увлекались учебным процессом. Примерно 5% троечников и двоечников также наслаждались занятиями.

Что касается карьеры, то хорошисты, которым нравилась учёба, чаще становятся специалистами (56%), реже занимают руководящие позиции (12%). Те, кто не любил учёбу, остаются специалистами (63%) и редко достигают руководящих постов (7%). Отличники, которым учеба приносила радость, чаще становятся предпринимателями (25%) или руководителями (23%).

Троечники, которые не ценили обучение, часто работают руководителями (50%) или специалистами (15%). Те, кто испытывал интерес к занятиям, чаще занимают высокие должности (18%) и часто становятся фрилансерами (13%). Двоечники, которым нравился процесс, также предпочитают работать на себя (16%). Те, кто не любил учёбу, часто не имеют стабильного дохода, занимаясь временными подработками (55%).

Академический директор Skysmart Анастасия Екушевская подчеркнула, что родителям важно поддерживать детей, помогать развивать их интересы и избегать излишнего контроля. Это способствует успешному развитию и помогает детям достигать своих целей в жизни.