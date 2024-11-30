Церковные праздники в России 30 ноября Сегодня православные верующие чтят память любимого ученика Сергия Радонежского, при котором Андрей Рублёв создал знаменитую икону «Троица». Весёлые гуляния готовит народно-христианский праздник Григорий-зимоуказатель. 29 ноября, 21:04 Какие церковные праздники отмечают в России 30 ноября. Shutterstock / FOTODOM / Kazakova Yana

День памяти преподобного Никона Радонежского

Дата в 2024 году: 30 ноября, суббота.

30 ноября, суббота. Церковный праздник.

Преподобный Никон Радонежский — ближайший ученик и преемник преподобного Сергия Радонежского. Он появился на свет в XIV веке в городе Юрьев-Польском. Его духовный путь начался под руководством преподобного Афанасия, который постриг его в монашество. Повзрослев, Никон принял сан иеромонаха. Преподобный Сергий, предвидя особую духовную миссию своего ученика, предложил ему жить вместе в одной келье и со временем назначил его своим помощником. За полгода до своей смерти Сергий выбрал Никона своим преемником.

После того как наставник ушёл из жизни, Никон с любовью и трепетом продолжил его начинания. Однако настоятельство стало ему в тягость — и он решил удалиться в уединение.

Преподобный Никон Радонежский — ближайший ученик и преемник преподобного Сергия Радонежского. Фото © azbyka.ru

В 1400 году, когда преподобный Савва основал монастырь под Звенигородом, братия попросила Никона вновь взять на себя обязанности настоятеля. Он согласился, но установил для себя определённые часы уединённой молитвы.

В 1408 году на Русь напали войска татарского хана Едигея, что привело к разрушению обители. Однако Никон не пал духом: он вдохновил монахов на восстановление монастыря и начал строительство каменного храма на месте погребения Сергия.

Летом 1422 года во время работ по закладке фундамента были обнаружены нетленные мощи преподобного Сергия. Их перенесли в новую деревянную церковь, позже рядом возвели белокаменный храм во имя Святой Троицы. Для его украшения Никон пригласил известных иконописцев Андрея Рублёва и Даниила Чёрного. Именно в это время Андрей Рублёв создал знаменитую икону «Троица», ставшую символом духовного наследия Сергия.

До конца дней своих Никон продолжал заботиться о благоустройстве храма. Перед кончиной Господь указал ему место для упокоения рядом с Сергием. Никон причастился, дал последнее наставление братии и мирно отошёл к Богу 30 ноября (по новому стилю) 1426 года. Его похоронили рядом с его учителем.

Григорий-зимоуказатель

Народный праздник Григорий-зимоуказатель отмечается ежегодно 30 ноября. Фото © Wikipedia

Дата в 2024 году: 30 ноября, суббота.

30 ноября, суббота. Другие названия: Григорий, Предзимье, Встреча Сивера.

Григорий, Предзимье, Встреча Сивера. Церковное название: святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского.

святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского. Значение: почтение памяти Григория Чудотворца.

Народный праздник Григорий-зимоуказатель отмечается ежегодно 30 ноября (17 ноября по старому стилю). Верующие православной церкви в этот день чтут память святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского.

Григорий родился в III веке в городе Неокесарии, расположенном на севере Малой Азии, в семье, исповедовавшей язычество. Имя, данное ему при рождении, было Федор. С юных лет он получил прекрасное образование, что побудило его искать ответы на важные вопросы. Он изучил множество философских трудов, но только в Евангелии нашёл истину. Восемь лет он обучался у пресвитера и после крещения принял имя Григорий. Став христианином, он вёл чистый и праведный образ жизни, резко отличавшийся от жизни его сверстников.

Однажды компания молодых язычников решила скомпрометировать Григория, чтобы доказать его неправедность. Они подослали к нему блудницу, обвинившую Григория в том, что он якобы провёл с ней ночь, и требовавшую деньги. Тот, чтобы избежать позора, отдал ей деньги, но сразу после этого у женщины начался припадок. Она призналась во лжи, и Григорий, помолившись, исцелил её, изгнав из неё бесов.

Позже Григорий отправился в пустынные места, стремясь к уединению, молитве и служению Богу. Однако его покой был нарушен: о его даре быстро узнали в городе. Григория избрали епископом Неокесарии — и он начал исцелять больных и изгонять злых духов. Когда он был назначен епископом, в городе проживало всего 17 христиан, а к моменту его кончины осталось лишь 17 язычников.

День памяти святителя Григория в народе получил название Григорий-зимоуказатель. Этот день также прозвали Сивером, так как в это время обычно начинал дуть холодный северный ветер. Обычно ко дню Григория выпадало уже много снега, поэтому народ устраивал весёлые и шумные гулянки, в которых участвовали и стар и млад. Традиционно в этот день люди «закатывали зиму» — кувыркались в снегу.

Многие ещё катали колёса и гадали, какая будет зима. Если колесо укатится далеко, то холодная и морозная, если будет часто падать, то морозы зачастую станут сменяться оттепелью.

Приметы на 30 ноября

Народные приметы о погоде и об урожае 30 ноября. Фото © «Шедеврум»

Если вода в колодце тихая, то зима будет тёплой, а если от неё идёт шум — быть морозу.

Если в этот день стоит хорошая погода — зима предстоит мягкая.

Если погода стоит пасмурная, то и зимой будет мало солнца.

Если лёд на реке тёмный, то предстоящий урожай будет богатым.

Если в этот день хорошо «закатать зиму», то весь год болеть не будешь.

Если день выдался морозным, то скоро установятся холода.

Температура воздуха устойчивая в течение дня — погода в ближайшее время не изменится.

Именины 30 ноября отмечают

Мужчины: Ян, Михаил, Иван, Захар, Григорий, Геннадий.

Ян, Михаил, Иван, Захар, Григорий, Геннадий. Женщины: Виктория.

Авторы Андрей Соколов