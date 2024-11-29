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29 ноября, 00:44

Чад расторг оборонное соглашение с Францией

AFP: Чад объявил о прекращении оборонного соглашения с Францией

Власти Чада приняли решение расторгнуть соглашение о сотрудничестве в области обороны с Францией. Об этом сообщил государственный министр иностранных дел, международного сотрудничества, африканской интеграции и по делам чадцев за рубежом Абдераман Куламалла в официальном заявлении, переданном агентством France-Presse (AFP).

«Правительство Республики Чад информирует общественность о решении расторгнуть соглашение о сотрудничестве в области обороны с Французской Республикой», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

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Тем временем Франция обсуждает разработку новой БР с дальностью более 1000 км. Основной причиной для разработки стали успехи в использовании баллистических ракет странами, такими как Россия, Израиль и Иран.

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Shutterstock / FOTODOM / FatihYavuz

Анатолий Цейко
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