Чад расторг оборонное соглашение с Францией

Власти Чада приняли решение расторгнуть соглашение о сотрудничестве в области обороны с Францией. Об этом сообщил государственный министр иностранных дел, международного сотрудничества, африканской интеграции и по делам чадцев за рубежом Абдераман Куламалла в официальном заявлении, переданном агентством France-Presse (AFP).

«Правительство Республики Чад информирует общественность о решении расторгнуть соглашение о сотрудничестве в области обороны с Французской Республикой», — отметил глава внешнеполитического ведомства.