Чад расторг оборонное соглашение с Францией
AFP: Чад объявил о прекращении оборонного соглашения с Францией
Власти Чада приняли решение расторгнуть соглашение о сотрудничестве в области обороны с Францией. Об этом сообщил государственный министр иностранных дел, международного сотрудничества, африканской интеграции и по делам чадцев за рубежом Абдераман Куламалла в официальном заявлении, переданном агентством France-Presse (AFP).
«Правительство Республики Чад информирует общественность о решении расторгнуть соглашение о сотрудничестве в области обороны с Французской Республикой», — отметил глава внешнеполитического ведомства.
Тем временем Франция обсуждает разработку новой БР с дальностью более 1000 км. Основной причиной для разработки стали успехи в использовании баллистических ракет странами, такими как Россия, Израиль и Иран.
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