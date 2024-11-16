В Москву прибыли Шугалей и ещё трое человек, которых удерживали в Чаде
Самер Суэйфан и Максим Шугалей (слева направо) во время тюремного заключения в Ливии. Обложка © YouTube / Diplomatrutube
В Москву прибыли трое россиян и гражданин Белоруссии, которых в Чаде. Среди них социолог Максим Шугалей, сообщает РИА «Новости».
«Трое россиян и гражданин Белоруссии, которых задержали и удерживали в Чаде, были освобождены и сегодня вечером прибыли в Москву», — приводит агентство слова одного из коллег Шугалея.
Напомним, что 19 сентября без объяснения причин задержали российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в аэропорту столицы Чада Нджамены. Они не смогли пересечь границу страны. Позднее выяснилось, что были задержаны ещё один россиянин и гражданин Белоруссии. Их пообещали освободить и передать РФ. В МИД России отмечали, что Москва находится в плотном контакте с руководством республики по поводу задержания.