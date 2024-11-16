В Москву прибыли Шугалей и ещё трое человек, которых удерживали в Чаде

В Москву прибыли трое россиян и гражданин Белоруссии, которых в Чаде. Среди них социолог Максим Шугалей, сообщает РИА «Новости».

«Трое россиян и гражданин Белоруссии, которых задержали и удерживали в Чаде, были освобождены и сегодня вечером прибыли в Москву», — приводит агентство слова одного из коллег Шугалея.