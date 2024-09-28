Посол Махамуд: Президент Чада освободил задержанных в стране Шугалея и Суэйфана
Максим Шугалей и Самер Суэйфан в Чаде. Обложка © Telegram / Максим Шугалей
Президент Чада Махамат Идрисс Деби Итно решил освободить задержанных ранее россиян, в том числе социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Об этом заявил посол африканского государства в Москве Адам Бешир Махамуд.
«Они в хорошем самочувствии, с ними обходятся хорошо. Они скоро вернутся домой», — приводит ТАСС слова дипломата.
Напомним, что 19 сентября без объяснения причин задержали российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в аэропорту столицы Чада. Они не смогли пересечь границу североафриканской страны. Позднее выяснилось, что были задержаны ещё один россиянин и гражданин Белоруссии. Их пообещали освободить и передать РФ. В МИД РФ отмечали, что Москва находится в плотном контакте с руководством республики по поводу задержания.