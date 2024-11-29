Школьник из Балашихи решил пострелять в квартире и получил пулю в висок

Школьник случайно засадил себе пулю в висок в Подмосковье. Парень купил пневматическое оружие на маркетплейсе и неудачно пострелял, пока родителей не было дома

Как стало известно SHOT, 15-летний ученик частной школы в Балашихе на карманные деньги заказал себе пневматический пистолет. Девятиклассник сделал мишеньки из пенопласта и выбрал время пострелять, когда родители были на работе. Одна из пуль отрикошетила ему в голову и застряла в виске. Мать с отцом вернулись домой, увидели шишку и были в шоке.

Взрослые вызвали медиков, которые экстренно госпитализировали подростка. Хирурги извлекли из его головы пулю. Сейчас он восстанавливается в больнице.