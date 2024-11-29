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29 ноября, 06:31

Школьник из Балашихи решил пострелять в квартире и получил пулю в висок

SHOT: Школьник из Балашихи случайно прострелил висок пневматом с маркетплейса

Школьник случайно засадил себе пулю в висок в Подмосковье. Парень купил пневматическое оружие на маркетплейсе и неудачно пострелял, пока родителей не было дома

Как стало известно SHOT, 15-летний ученик частной школы в Балашихе на карманные деньги заказал себе пневматический пистолет. Девятиклассник сделал мишеньки из пенопласта и выбрал время пострелять, когда родители были на работе. Одна из пуль отрикошетила ему в голову и застряла в виске. Мать с отцом вернулись домой, увидели шишку и были в шоке.

Взрослые вызвали медиков, которые экстренно госпитализировали подростка. Хирурги извлекли из его головы пулю. Сейчас он восстанавливается в больнице.

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А в Каменске-Уральском 74-летняя пенсионерка разгневалась на громкие разговоры школьников. Пожилая женщина разбила одному из них голову тростью. Следующие две недели ребёнку пришлось провести дома на лечении.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Air Images

Оксана Попова
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