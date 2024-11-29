Подполье сообщило о «прилёте» и множестве глухих взрывов в Черноморске

В городе Черноморск Одесской области (ранее Ильичёвск) зафиксирован «прилёт» с последующей детонацией. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, передают РИА «Новости».

«Одесса: в Ильичёвск таки прилетело... Уже с полчаса детонирует. Других подробностей пока нет», — сообщил он.

Лебедев, ссылаясь на своих коллег, добавил, что после удара было слышно множество глухих взрывов.

Недавно Лебедев сообщил об ударе по полигону «Правого сектора»* в Житомире. Он также отметил, что туда «уже залетало» в последние дни.