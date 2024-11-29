«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 00:57

Подполье сообщило о «прилёте» и множестве глухих взрывов в Черноморске

Подполье: В Черноморске зафиксирован «прилёт» с последующей детонацией

В городе Черноморск Одесской области (ранее Ильичёвск) зафиксирован «прилёт» с последующей детонацией. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, передают РИА «Новости».

«Одесса: в Ильичёвск таки прилетело... Уже с полчаса детонирует. Других подробностей пока нет», — сообщил он.

Лебедев, ссылаясь на своих коллег, добавил, что после удара было слышно множество глухих взрывов.

Мощный манёвр Армии России обрёк ВСУ на катастрофу с обвалом фронта до Днепра
Мощный манёвр Армии России обрёк ВСУ на катастрофу с обвалом фронта до Днепра

Недавно Лебедев сообщил об ударе по полигону «Правого сектора»* в Житомире. Он также отметил, что туда «уже залетало» в последние дни.

* Экстремистская организация, признанная террористической, запрещена в России.

Обложка ©

Midjourney / Life.ru

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar