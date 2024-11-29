Прокуратура утвердила обвинение основателю Gulagu.net за фейки о ВС РФ
Прокуратура утвердила обвинение против Осечкина* за ложную информацию о ВС РФ
Владимир Осечкин* Обложка © Telegram / netgulagu
Прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении Владимира Осечкина*, основателя проекта Gulagu.net. В его действиях усмотрели распространение фейков о действиях Армии РФ, сообщает РИА «Новости».
Согласно данным правоохранительных органов, Осечкин* публиковал в интернете заведомо ложные сведения о специальной военной операции с марта по ноябрь 2022 года. Информация, представленная в рамках уголовного дела, будет передана в Мещанский районный суд для рассмотрения по существу. Судебный процесс пройдёт в отсутствие обвиняемого, так как он объявлен в международный розыск.
Предыдущее уголовное дело в отношении Осечкина* было возбуждено в марте этого года. Речь идёт о статье об оправдании терроризма.
* Внесён Минюстом РФ в список иностранных агентов.