Прокуратура утвердила обвинение основателю Gulagu.net за фейки о ВС РФ

Согласно данным правоохранительных органов, Осечкин* публиковал в интернете заведомо ложные сведения о специальной военной операции с марта по ноябрь 2022 года. Информация, представленная в рамках уголовного дела, будет передана в Мещанский районный суд для рассмотрения по существу. Судебный процесс пройдёт в отсутствие обвиняемого, так как он объявлен в международный розыск.