«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 02:39

Прокуратура утвердила обвинение основателю Gulagu.net за фейки о ВС РФ

Прокуратура утвердила обвинение против Осечкина* за ложную информацию о ВС РФ

Владимир Осечкин* Обложка © Telegram / netgulagu

Владимир Осечкин* Обложка © Telegram / netgulagu

Прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении Владимира Осечкина*, основателя проекта Gulagu.net. В его действиях усмотрели распространение фейков о действиях Армии РФ, сообщает РИА «Новости».

Согласно данным правоохранительных органов, Осечкин* публиковал в интернете заведомо ложные сведения о специальной военной операции с марта по ноябрь 2022 года. Информация, представленная в рамках уголовного дела, будет передана в Мещанский районный суд для рассмотрения по существу. Судебный процесс пройдёт в отсутствие обвиняемого, так как он объявлен в международный розыск.

Госдума одобрила в первом чтении закон о рублёвых спецсчетах для иноагентов
Госдума одобрила в первом чтении закон о рублёвых спецсчетах для иноагентов

Предыдущее уголовное дело в отношении Осечкина* было возбуждено в марте этого года. Речь идёт о статье об оправдании терроризма.

* Внесён Минюстом РФ в список иностранных агентов.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Общество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar