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29 ноября, 02:54

Прорыв против ВИЧ: В центре Гамалеи разрабатывают уникальные антитела

Центр Гамалеи разрабатывает антитела против ВИЧ с использованием новой технологии

К разработке технологии, позволяющей создавать антитела против ВИЧ-инфекции, приступил НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург, его слова приводят РИА «Новости».

«Мы начали разрабатывать технологию, которая позволяет создавать антитела широкой специфичности. В первую очередь для РНК-содержащих быстроменяющихся вирусов — это вирус гриппа, ковид и ВИЧ в том числе. Такой технологией мы начали заниматься, и кое-какие очень серьёзные, с моей точки зрения, фундаментальные сдвиги в этом направлении имеем», — отметил Гинцбург.

По его словам, учёные центра фактически научились создавать антигены, введение которых стимулирует организм вырабатывать антитела к различным вирусам. Эта технология должна помочь иммунной системе более эффективно бороться с инфекциями.

Отметим, 1 декабря будет отмечаться Всемирный день борьбы со СПИДом. На фоне глобальных усилий по борьбе с этой инфекцией разработки центра Гамалеи обещают стать значимым шагом в создании новых методов профилактики и лечения ВИЧ.

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В то же время центр Гамалеи разрабатывает вакцины против инфекций с пандемическим потенциалом. По словам Гинцбурга, несколько вакцин, включая препараты против оспы обезьян, геморрагических лихорадок Марбург и Ласса, а также против птичьего гриппа типа А, уже находятся на стадии доклинических и даже клинических испытаний.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Wild Squirrels

Анатолий Цейко
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