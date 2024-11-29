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Регион
29 ноября, 04:19

Минобороны будет судиться с производителем средств для борьбы с БПЛА

Минобороны подало иск к производителю средств борьбы для БПЛА на 57,5 млн рублей

Министерство обороны России подало иск к ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»» на сумму 57,5 миллиона рублей. Причиной обращения стало неисполнение условий контракта, заключённого с предприятием. Требование было подано в Арбитражный суд Москвы, суд принял его к производству, сообщает ТАСС.

Ведомство утверждает, что завод не выполнил обязательства, которые были зафиксированы в контракте. Сумма требований составила 57 502 195 рублей, однако подробности самого дела пока не раскрываются.

ОАО «Электроприбор» — одно из ведущих предприятий в области разработки и производства радиосвязных и радиоэлектронных систем, как для нужд армии, так и для гражданского сектора. Завод изготавливает, в частности, средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, такие как радиопомехи для спутников и БПЛА. Одним из ключевых продуктов является комплекс «Тирада-2С», предназначенный для вывода из строя вражеских спутников и борьбы с беспилотниками.

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Ранее Зеленский сообщил, что российские войска выпустили по объектам критической инфраструктуры Украины 188 беспилотников в ночь на 26 ноября, что стало рекордом за всю историю ведения СВО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Тимур Хингеев
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