Зеленского напугала «ночь дронов» на Украине
Зеленский пожаловался, что ВС РФ запустили рекордное количество БПЛА по Украине
Владимир Зеленский сообщил, что российские войска выпустили по объектам критической инфраструктуры Украины 188 беспилотников в ночь на 26 ноября, что стало рекордом за всю историю ведения СВО. Своими «возмущениями» политик поделился в своём Телеграм-канале.
«Сложная ситуация сейчас в Тернополе. Все службы, ремонтные бригады на местах (...). Делаем всё, чтобы как можно быстрее вернуть поставки электричества», — рассказал Зеленский.
Напомним, 21 ноября Россия применила новейшую ракету комплекса «Орешник», уничтожив военное предприятие в Днепропетровске. Удар был нанесён в качестве ответной меры после разрешения Вашингтона бить вглубь России западным оружием, чем ВСУ попытались воспользоваться. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что сейчас в мире не существует системы ПВО, которая способна сбить «Орешник». Киевские власти уже высказались о том, что новейшее российское оружие вызвало панику на Западе.
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