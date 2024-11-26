Зеленского напугала «ночь дронов» на Украине

Владимир Зеленский сообщил, что российские войска выпустили по объектам критической инфраструктуры Украины 188 беспилотников в ночь на 26 ноября, что стало рекордом за всю историю ведения СВО. Своими «возмущениями» политик поделился в своём Телеграм-канале.

«Сложная ситуация сейчас в Тернополе. Все службы, ремонтные бригады на местах (...). Делаем всё, чтобы как можно быстрее вернуть поставки электричества», — рассказал Зеленский.