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29 ноября, 04:52

«Возмутительно»: Байден осудил ответные удары ВС РФ по Украине

Байден назвал удары России по ВСУ «возмутительными» и объявил о новых поставках

Джо Байден. Обложка © Shuttersotck / FOTODOM / mark reinstein

Джо Байден. Обложка © Shuttersotck / FOTODOM / mark reinstein

Президент США Джо Байден выступил с резкой критикой ответных российских ударов по украинским объектам, назвав их «возмутительными». Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Эта атака возмутительна и служит ещё одним напоминанием о том, как срочно и важно поддержать украинский народ», — заявил Байден.

Американский лидер заверил, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву помощь в обороне. В ближайшее время, по его словам, планируется очередная партия поставок, включающая современную артиллерию, противотанковые комплексы и бронетехнику.

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Ранее глава Белого дома решил снабдить оружием Израиль на $680 миллионов. Конгресс был проинформирован о намерении предоставить дополнительные комплекты боеприпасов JDAM, а также бомбы малого диаметра поражения.

Тимур Хингеев
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