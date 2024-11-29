«Возмутительно»: Байден осудил ответные удары ВС РФ по Украине

Президент США Джо Байден выступил с резкой критикой ответных российских ударов по украинским объектам, назвав их «возмутительными». Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Эта атака возмутительна и служит ещё одним напоминанием о том, как срочно и важно поддержать украинский народ», — заявил Байден.

Американский лидер заверил, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву помощь в обороне. В ближайшее время, по его словам, планируется очередная партия поставок, включающая современную артиллерию, противотанковые комплексы и бронетехнику.