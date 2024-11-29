«Возмутительно»: Байден осудил ответные удары ВС РФ по Украине
Байден назвал удары России по ВСУ «возмутительными» и объявил о новых поставках
Джо Байден. Обложка © Shuttersotck / FOTODOM / mark reinstein
Президент США Джо Байден выступил с резкой критикой ответных российских ударов по украинским объектам, назвав их «возмутительными». Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Эта атака возмутительна и служит ещё одним напоминанием о том, как срочно и важно поддержать украинский народ», — заявил Байден.
Американский лидер заверил, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву помощь в обороне. В ближайшее время, по его словам, планируется очередная партия поставок, включающая современную артиллерию, противотанковые комплексы и бронетехнику.
Ранее глава Белого дома решил снабдить оружием Израиль на $680 миллионов. Конгресс был проинформирован о намерении предоставить дополнительные комплекты боеприпасов JDAM, а также бомбы малого диаметра поражения.