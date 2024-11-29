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29 ноября, 06:16

В Амурской области экскаватор ушёл под лёд прямо с водителем

Водитель экскаватора погиб в Амурской области. Фото © СУ СК по Амурской области

Водитель экскаватора погиб в Амурской области. Фото © СУ СК по Амурской области

В Амурской области экскаватор вместе с водителем провалился под лёд, когда укреплял насыпь. Об инциденте сообщает региональное СУ СКР.

Утонувший экскаватор в Амурской области. Видео © СУ СК по Амурской области

Происшествие случилось утром 28 ноября неподалёку от станции Беленькая. 24-летний рабочий приехал на экскаваторе для укрепления насыпи железнодорожного полотна. Позже машину заметили в водоёме — виднелись только ковш и часть кабины. Рабочего до сих пор не нашли. На месте работают спасатели и спецтехника. Все обстоятельства проверяет Следком.

В Краснодаре мужчина провалился в яму на трамвайных путях
В Краснодаре мужчина провалился в яму на трамвайных путях

А ранее в Башкирии под лёд провалился мужчина, который пересекал водоём на велосипеде. За инцидентом наблюдала его собака, которую прозвали местным Хатико. Хвостатый четыре дня ждал у полыньи возвращения хозяина, пока спасатели не подняли тело.

Николай Рюмин
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