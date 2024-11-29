«Я не потяну»: Сергей Шнуров пожаловался на старую печень
Сергей Шнуров отказался от гастролей из-за старой печени
Сергей Шнуров. Обложка © АГН «Москва» / Сергей Киселёв
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отказался от гастролей, назвав их уделом молодых исполнителей. Певец заявил, что «не потянет» и пожаловался на старую печень.
Шокирующий ответ Шнуров дал после вопроса журналистов о гастрольных планах в ходе премьерного показа клипов группы «Ленинград» в поддержку альбома «Синяя Богиня» в ГУМе. Об этом с места событий сообщает корреспондент портала «Страсти».
«Ненавижу гастроли. Считаю, что это дело молодых. У меня уже старая печень. Поэтому гастроли я не потяну», — ошарашил публику Шнуров.
Кстати, альбом «Синяя Богиня» выйдет уже сегодня, 29 ноября. Ранее Сергей Шнуров рассказал о работе над ним. Певец подчеркнул, что выбор названия был результатом долгих размышлений и экспериментов с другими вариантами.