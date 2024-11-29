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29 ноября, 07:27

«Я не потяну»: Сергей Шнуров пожаловался на старую печень

Сергей Шнуров отказался от гастролей из-за старой печени

Сергей Шнуров. Обложка © АГН «Москва» / Сергей Киселёв

Сергей Шнуров. Обложка © АГН «Москва» / Сергей Киселёв

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отказался от гастролей, назвав их уделом молодых исполнителей. Певец заявил, что «не потянет» и пожаловался на старую печень.

Шокирующий ответ Шнуров дал после вопроса журналистов о гастрольных планах в ходе премьерного показа клипов группы «Ленинград» в поддержку альбома «Синяя Богиня» в ГУМе. Об этом с места событий сообщает корреспондент портала «Страсти».

«Ненавижу гастроли. Считаю, что это дело молодых. У меня уже старая печень. Поэтому гастроли я не потяну», — ошарашил публику Шнуров.

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Кстати, альбом «Синяя Богиня» выйдет уже сегодня, 29 ноября. Ранее Сергей Шнуров рассказал о работе над ним. Певец подчеркнул, что выбор названия был результатом долгих размышлений и экспериментов с другими вариантами.

Борис Эльфанд
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