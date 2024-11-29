Дипломаты предупредили россиян об огромном количестве фальшивых долларов в Турции

Власти Турции предпринимают активные действия для разрешения проблемы с фальсификацией старых долларовых купюр. Так положение дел прокомментировали в посольстве России, слова дипломатов приводит РБК .

«На местном рынке появилось большое количество фальшивых долларовых банкнот номиналом 50 и 100 долларов, что вызывает обоснованную тревогу многих владельцев торговых точек, а также пунктов обмена валют. Турецкие власти принимают необходимые меры для урегулирования сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.

В последнее время путешественники, собирающиеся полететь в Турцию, всё чаще сталкиваются с новыми советами от экспертов в области международного туризма. Чаще всего российским гражданам предлагают брать с собой в Турцию доллары нового образца. Эти меры принимаются из-за широкого распространения фальшивок.