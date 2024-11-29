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29 ноября, 07:15

Дипломаты предупредили россиян об огромном количестве фальшивых долларов в Турции

Посольство РФ: Власти Турции активно решают проблему подделки долларовых купюр

Власти Турции предпринимают активные действия для разрешения проблемы с фальсификацией старых долларовых купюр. Так положение дел прокомментировали в посольстве России, слова дипломатов приводит РБК.

«На местном рынке появилось большое количество фальшивых долларовых банкнот номиналом 50 и 100 долларов, что вызывает обоснованную тревогу многих владельцев торговых точек, а также пунктов обмена валют. Турецкие власти принимают необходимые меры для урегулирования сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.

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В последнее время путешественники, собирающиеся полететь в Турцию, всё чаще сталкиваются с новыми советами от экспертов в области международного туризма. Чаще всего российским гражданам предлагают брать с собой в Турцию доллары нового образца. Эти меры принимаются из-за широкого распространения фальшивок.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

Николай Рюмин
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