Россиян предупредили о риске взлома домашних роутеров

Домашние роутеры становятся всё более популярной целью для кибермошенников. Об этом рассказал Дмитрий Гуляев, директор по интернет-продуктам компании «Дом.ру» в эфире радио Sputnik. Злоумышленники используют уязвимости в Wi-Fi-чипах некоторых моделей роутеров, чтобы перехватывать и анализировать интернет-трафик. Это позволяет им удалённо получать доступ к данным пользователей без их участия.

Опасность также представляют заражённые устройства, которые подключаются к роутеру. Через них мошенники могут получить контроль над интернет-трафиком, перенаправить пользователей на вредоносные сайты или похитить конфиденциальные данные. «В результате злоумышленники могут украсть банковские данные для мошеннических схем, получить доступ к трафику домашнего роутера и перенаправить его на фишинговые сайты, а также выяснить логины, пароли и учётные записи подключённых к сети устройств», − отметил Дмитрий Гуляев.

Эксперт рекомендует проявлять осторожность при предоставлении доступа к домашнему интернету посторонним людям. Гостевая сеть может стать оптимальным решением: она создаёт изолированный Wi-Fi-канал для посетителей, не позволяя им взаимодействовать с вашими основными устройствами и данными.

Чтобы обеспечить максимальную защиту роутера, важно регулярно обновлять его прошивку, устраняя возможные уязвимости. Надёжный пароль и уникальное имя Wi-Fi-сети (SSID) также играют важную роль в обеспечении безопасности. Некоторые пользователи предпочитают скрывать SSID, делая сеть невидимой для посторонних.

Дополнительной мерой может стать активация функции мониторинга подключений. Она позволит отслеживать подозрительную активность и оперативно реагировать на угрозы. Эти простые действия помогут минимизировать риск взлома и сохранить ваши данные в безопасности.