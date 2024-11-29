Названы главные тренды молодёжного бизнеса в России

43% молодёжи хотят заниматься предпринимательством в своих регионах, потому что через призму прожитых лет и личного опыта понимают специфику и потребности местного населения. Это позволяет чувствовать себя увереннее в бизнесе, рассказал начальник управления по развитию молодёжного предпринимательства Росмолодежь.Бизнес Виктор Алипа.

По его словам, молодые россияне отдают предпочтение простым и эффективным бизнес-моделям. Так, главными трендами являются сферы торговли и услуг. Однако далее следуют довольно сложные, но динамично развивающиеся сферы образования и обработки.

«Почему на первом месте стоит сфера торговли или услуг? Потому что это самые лёгкие сферы для входа в бизнес, но при этом модель простая, прозрачная. Есть готовые решения, те же самые открытие бизнесы по франшизам», — отметил собеседник РИА «ФедералПресс».