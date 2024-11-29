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29 ноября, 08:11

Две говяжьих балалайки: Школьные поварихи устроили концерт на работе, но Роспотребнадзор это не оценил

SHOT: Красноярские поварихи баловались с мясом и привлекли Роспотребнадзор

В Красноярском крае поварихи школьной столовой сымитировали музыкальный концерт, «играя» на говяжьих рёбрах один из современных поп-хитов. Кадры выступления публикует телеграм-канал SHOT.

В каморке, что за актовым залом, репетирует «говяжий ансамбль». Видео © SHOT

Новые звёзды эстрады засняли на камеру, как подпевали с «инструментами» попсовой песне о любви. Вскоре «говяжий ансамбль» привлёк внимание Роспотребнадзора. Сотрудники заметили ряд нарушений в духе отсутствия перчаток и шапочек.

«Весь извивался»: Как школьники из Чувашии пережили отравление в столовой
«Весь извивался»: Как школьники из Чувашии пережили отравление в столовой

Недавно в Красноярске было возбуждено уголовное дело из-за массового отравления учеников школы №76. Двое пострадавших были оспитализированы, 21 человек лечился на дому. У всех малышей выявили признаки ротавирусной инфекции и все 19 ноября питались в школьной столовой.

Обложка ©

SHOT

Николай Рюмин
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