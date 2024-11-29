Центробанк объявил о старте голосования за символы для банкноты 1000 рублей

Банк России объявил о старте онлайн-голосования, в ходе которого россияне выберут символы для новой банкноты номиналом 1000 рублей. Она будет посвящена Приволжскому федеральному округу. Лицевая сторона купюры, представленная в 2023 году с изображением Нижнего Новгорода, останется без изменений.

Голосование проходит при поддержке Национального центра «Россия» и продлится до 12 декабря, 12:00 по московскому времени. На странице опроса представлен перечень из 25 объектов, отобранных Консультативным советом по банкнотам. В этот список вошли памятники, музеи, театры, университеты и мосты, которые олицетворяют культурное и историческое наследие региона и имеют значимость для всей страны.

Каждый участник голосования может отдать предпочтение только одному объекту. Символы, набравшие наибольшее количество голосов, будут использованы художниками Банка России и Гознака для создания многоплановой композиции банкноты. Такой подход позволяет не только отразить культурное богатство региона, но и привлечь внимание общественности к его историческим объектам.

Дизайн купюры будет состоять из трех групп изображений. Объекты первого плана зададут основную тему и должны быть легко узнаваемыми. Второй план дополнит и поддержит главный символ, создавая фон. Третий план, состоящий из микроузоров и микрорисунков, обеспечит дополнительное раскрытие идеи. Все изображения будут наноситься с учетом расположения защитного комплекса, что обеспечит высокую степень прочности банкноты.