Учёные выяснили, какие этносы в России больше остальных подвержены тромбозам

Учёные компании Genotek изучили геномы более 40 тысяч россиян из разных этнических групп. Они обнаружили, что у представителей дагестанских народов и армян присутствует повышенный риск тромбоза. Это связано с мутациями в генах, которые влияют на свёртываемость крови, сообщает «Лента.ру».

Мутация в гене F5 может значительно увеличить риск легочной эмболии, а риск тромбоза — в семь раз. Это изменение встречается у 3% россиян, но среди некоторых этнических групп его распространённость может быть выше.

В частности, среди дагестанских народов вероятность наличия мутации F5 составляет 18,6%, а среди армян — 12,5%. Это наибольшие показатели среди всех исследованных групп. На третьем месте по частоте встречаемости изменений в гене находятся горские евреи — 10,7%. Далее следуют чуваши (5,8%), татары (5,3%) и ашкеназские евреи (3,1%). Среди русских этот показатель составляет 3%, что соответствует среднему уровню по России. Примечательно, что ни у одного представителя якутов не была выявлена мутация F5, что указывает на возможные генетические особенности этой этнической группы.

Директор по науке медико-генетического центра Genotek, Александр Ракитько, прокомментировал результаты исследования: «Наши данные подтверждают наличие значительных этнических и географических различий в частоте мутации F5. Это открытие имеет большое значение для медицины, так как позволяет врачам более точно прогнозировать риски развития тромбоза и рекомендовать индивидуализированные меры профилактики». Он также добавил, что понимание этих рисков может помочь в разработке национальных стратегий борьбы с тромбозом и другими заболеваниями, которые связаны с нарушением свёртываемости крови.

Кроме того, учёные подчёркивают, что наличие мутации F5 необязательно ведёт к развитию тромбоза. Своевременная диагностика, регулярные медицинские обследования и правильное лечение могут существенно снизить риски для здоровья.