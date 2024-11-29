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29 ноября, 08:34

От мигрени и артрита: Диетолог рассказала о полезных свойствах имбиря

Имбирь укрепляет иммунитет, облегчает симптомы простуды и улучшает пищеварение. Обложка © Unsplash / Kelly Sikkema

Имбирь укрепляет иммунитет, облегчает симптомы простуды и улучшает пищеварение. Обложка © Unsplash / Kelly Sikkema

Корень имбиря — это не только популярная кулинарная добавка, но и источник множества полезных микроэлементов для здоровья. Диетолог и нутрициолог Ольга Панова рассказала в интервью радио Sputnik о том, как этот продукт поддерживает иммунитет и помогает при различных недугах.

Среди ключевых компонентов имбиря — витамины A, C и группы B, а также минералы, такие как магний, фосфор, кальций и цинк. Их присутствие, вкупе с эфирными маслами, придаёт корню мощные иммуностимулирующие свойства. Ольга Панова отметила: «Если, например, у вас кашель или насморк, есть боль в горле, головная или мышечная боль, то он также поможет снять симптомы».

Кроме того, имбирь помогает нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, стимулируя выработку пищеварительных ферментов и желчи. Это способствует улучшению перистальтики кишечника и уменьшает дискомфорт при расстройствах пищеварения. «Чем лучше ваш желудок работает, тем сильнее ваш иммунитет», — подчеркнула диетолог.

Имбирь также обладает обезболивающими свойствами, что делает его полезным при хронических болях, таких как артриты, мигрени и менструальные спазмы. Благодаря активным веществам, которые разжижают кровь и уменьшают уровень вредного холестерина, улучшается циркуляция крови и снижается риск развития атеросклероза.

Тем не менее, не стоит забывать о противопоказаниях. Имбирь может усугубить состояние при язвенной болезни, гастритах, панкреатите и желчекаменной болезни. Беременным и кормящим женщинам также рекомендуется соблюдать осторожность из-за возможных побочных эффектов. Люди, принимающие препараты для разжижения крови, должны ограничить его употребление, чтобы избежать риска кровотечений. «Поэтому перед применением имбиря обязательно проконсультируйтесь с врачом», — советует специалист.

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Ранее эксперты отмечали, что чай с имбирем и лимоном — один из лучших способов укрепить иммунитет в холодный сезон. Этот напиток не только согревает и поддерживает организм, но и обладает противовоспалительными свойствами, помогая защититься от простуд и вирусов.

Александра Журавская
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