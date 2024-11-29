Учёные выяснили, почему жир на животе для мужчин опаснее, чем для женщин

Учёные из Имперского колледжа Лондона выявили, что у мужчин с избыточным весом в области живота когнитивные нарушения проявляются на десять лет раньше, чем у женщин. В исследовании приняли участие более 34 тысячи человек в возрасте от 45 до 82 лет.

Все участники имели факторы риска: ожирение, повышенное артериальное давление и диабет второго типа. Они способствуют развитию деменции. Данные о состоянии здоровья и образе жизни предоставил Биобанк Великобритании. Результаты опубликованы в авторитетном журнале BMJ (British Medical Journal).

Для более детального анализа учёные использовали МРТ-сканирование, чтобы оценить объём мозга и жировые отложения в области живота. Это позволило исследователям изучить, как сердечно-сосудистые заболевания и ожирение влияют на нейродегенерацию — процесс, при котором происходит постепенная потеря нервных клеток, ведущая к деменции.

Результаты исследования показали, что у мужчин с абдоминальным ожирением объём и функции мозга начинают снижаться уже в возрасте от 55 до 74 лет. В то время как у женщин с аналогичным типом ожирения эти изменения проявляются позже — в возрасте от 65 до 74 лет. Учёные также обнаружили, что у мужчин с лишним весом наблюдается меньше серого вещества мозга. Это влияет на области, ответственные за слуховую обработку, зрительное восприятие, эмоции и память. Изменения связаны с ранними стадиями деменции и могут ускорить когнитивные нарушения.

Новое исследование подчёркивает важность контроля веса и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний для снижения риска развития деменции. Мужчинам с избыточными жировыми отложениями в области живота рекомендуется уделять особое внимание здоровому образу жизни и регулярным медицинским обследованиям.