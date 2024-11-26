У жировых клеток есть «память» – вот почему мы снова набираем вес после похудения

Каждый, кто хоть раз в жизни пытался похудеть, знает, что самое сложное не только сбросить вес, но и удержать результат. Организм будто из воздуха берёт калории и очень быстро перерабатывает их в новую жировую ткань. Ранее этот эффект считался исключительно психологической проблемой. Предполагалось, что человек, увидев на весах минус, успокаивается и начинает есть больше. Однако недавно учёные из Швейцарской высшей технической школы Цюриха выяснили, что ускоренный набор веса после диеты — это работа так называемой клеточной памяти, пишет «Москва 24».

Согласно исследованию учёных, жировые клетки млекопитающих, в том числе и людей, сохраняют информацию об ожирении на генном уровне. Эпигенетики назвали этот процесс «ожирением по памяти». Эксперименты на мышах показали, что потеря веса заставляет жировые клетки-адипоциты сильнее реагировать на нормальную, не диетическую пищу, к которой человек со временем возвращается. Эти «настройки ожирения» не сбрасываются даже после продолжительного дефицита калорий.

«Результаты указывают, что ожирение вызывает клеточные и транскрипционные изменения в жировой ткани, которые не исчезают даже после значительной потери веса», — говорится в результатах исследования.

Выходит, что человек не виноват в том, что начинает набирать вес вновь после диеты. Фразы вроде «Нужно держать себя в руках» или «У тебя нехватка силы воли» не работают, поскольку переписать клеточный механизм психологическими усилиями не получится.