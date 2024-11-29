Легендарный генерал пожаловался полпреду Жоге на чёрствость чиновников к бойцам СВО

Чиновники проявляют чёрствость к бойцам, воюющим в зоне СВО. На это пожаловался полпреду президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артёму Жоге экс-командующий Воздушно-десантными войсками РФ, депутат Госдумы и генерал-полковник Владимир Шаманов.

«Не вникают в горе. (...) Вместо благодарности тем, кто вернулся с фронта, они строят разные схемы», — отметил генерал-полковник, его слова приводит Ura.ru.

О хамском отношении к военнослужащим Шаманов рассказал во время встречи с Жогой в Екатеринбурге. В пример депутат Госдумы привёл историю барнаульского солдата, который получил ранение в зоне СВО. С тех пор прошло уже более двух лет, однако тот всё ещё не может получить квалифицированную медпомощь. Во всех учреждениях ему отказывают, под предлогом, что он «не их», пояснил Шаманов.

Полпред УрФО отреагировал на историю бойца и заявил, что подобные ситуации недопустимы. По его словам, случай каждого военнослужащего, обратившегося за помощью, будет рассмотрен отдельно.