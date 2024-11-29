Текстура важнее формы: Учёные выяснили, как собаки различают предметы

Исследователи из Будапештского университета в Венгрии провели эксперимент, который пролил свет на то, как собаки различают и запоминают предметы. Оказалось, что при выборе между двумя похожими объектами собаки отдают предпочтение текстуре, а не форме. Эти выводы опубликованы в научном журнале Scientific Reports и открывают новые перспективы в изучении коммуникации между животными и людьми.

В эксперименте участвовали 35 различных видов собак, включая бордер-колли, овчарок, ретриверов и смешанные породы. Каждое животное прошло восемь тестов. В первых четырёх собакам предлагалось выбрать между знакомым предметом и аналогом, который похож на него по текстуре или форме. В остальных четырёх выбор был между двумя аналогами, один из которых напоминал цель формой, а другой — текстурой.

Результаты показали, что, хотя сначала внимание собак привлекала форма, окончательное решение они принимали на основе текстуры. Это свидетельствует о том, что зрительная информация играет роль в первичном восприятии, но окончательное решение о выборе объекта собаки принимают, опираясь на осязание. Для них тактильные ощущения оказываются более значимыми, чем зрительное восприятие.

Эти результаты имеют важное значение для понимания того, как собаки обрабатывают сенсорную информацию. Оказывается, что их подход к идентификации и обобщению объектов в чём-то схож с человеческим, но при этом собаки используют собственную систему восприятия. Исследование также подтверждает наличие у них словарного запаса и способность реагировать на звучание слов, а не только на внешний вид предметов.

Новое исследование подчёркивает важность текстуры в сенсорных предпочтениях собак и открывает новые горизонты для дальнейших исследований в области коммуникации между животными и людьми.