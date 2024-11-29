Организацию «Призыва.нет» массово засудили за обман и неэффективность

На организацию «Призыва.нет», занимающуюся помощью с отсрочкой от армии для призывников, массово подают в суд за мошенничество и неэффективность услуг. По крайней мере три человека за последнее время заплатили юристам компании, но всё равно уехали служить.

Как пишет Mash, один из пострадавших — 21-летний сварщик Леонид. При прохождении медкомиссии он рассказал о жалобах на боль в горле, постоянное кровотечение из носа и повышенное давление. В ходе обследования ему диагностировали гипертонию 1-2 фактора риска. Однако в военкомате его всё равно признали годным, но с ограничениями, и присудили категорию «Б4». Обратившись затем в ООО «Легалтэк» (партнёры «Призыва.нет»), он попросил помощи с решением вопроса о службе. В офисе ему предложили услуги менеджера за 30 тысяч рублей, а также специальное приложение с услугами за 39 тысяч рублей дополнительно.

Позднее призывник осознал неэффективность оплаченных услуг и обратился к юристу, по совету которого подал иск в Таганрогский суд. Там организацию «Призыва.нет» обязали выплатить пострадавшему 88 тысяч рублей. Похожие ситуации произошли в подмосковных Люберцах, а также в Волгограде. Призывникам также удалось отсудить по 77 и 69 тысяч рублей.