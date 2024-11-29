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29 ноября, 18:02

Угрожали забрать ребёнка: Попавший в плен украинский военный рассказал, как его загребли военкомы

Украинский пленный Петухов: В ТЦК угрожали забрать сына за отказ воевать

Украинца Александра Петухова заставили вступить в ряды ВСУ, угрожая забрать сына. Об этой истории он поведал, попав в плен к российским военным.

Украинский военнопленный Петухов рассказал, что его заставили вступить в ряды ВСУ, угрожая забрать сына. Видео © Telegram / Минобороны России

«Попался ТЦК с угрозами о штрафах, что ребёнка заберут. Вручили повестку, мобилизовали. 23 сентября нас загнали в Курскую область, и до 1 ноября я находился на огневой позиции. Всё это время нас сильно бомбили, ротации практически не было, с позиций забирали только тяжелораненых, людей катастрофически не хватало», — приводит слова Петухова Минобороны РФ.

По словам пленного, ему отправили на позиции, даже невзирая на температуру и бронхит. Петухов захотел уйти, но командиры пригрозили убить его.

«Нам просто некуда было идти», – признаётся мужчина.

Пленный боец ВСУ рассказал, как командир держал его в норе под страхом убийства
Пленный боец ВСУ рассказал, как командир держал его в норе под страхом убийства

Ранее Life.ru рассказывал, как украинское командование обходится с телами ликвидированных бойцов ВСУ. Со слов одного из пленных, по всей округе разносится зловонный трупный запах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov

Мария Любицкая
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