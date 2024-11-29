Угрожали забрать ребёнка: Попавший в плен украинский военный рассказал, как его загребли военкомы

Украинца Александра Петухова заставили вступить в ряды ВСУ, угрожая забрать сына. Об этой истории он поведал, попав в плен к российским военным.

Украинский военнопленный Петухов рассказал, что его заставили вступить в ряды ВСУ, угрожая забрать сына. Видео © Telegram / Минобороны России

«Попался ТЦК с угрозами о штрафах, что ребёнка заберут. Вручили повестку, мобилизовали. 23 сентября нас загнали в Курскую область, и до 1 ноября я находился на огневой позиции. Всё это время нас сильно бомбили, ротации практически не было, с позиций забирали только тяжелораненых, людей катастрофически не хватало», — приводит слова Петухова Минобороны РФ.

По словам пленного, ему отправили на позиции, даже невзирая на температуру и бронхит. Петухов захотел уйти, но командиры пригрозили убить его.

«Нам просто некуда было идти», – признаётся мужчина.