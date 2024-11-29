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29 ноября, 09:17

Украинского шпиона из Крыма приговорили к 17 годам тюрьмы

Верховный суд Крыма приговорил украинца из Ялты к 17 годам колонии за шпионаж

Украинский шпион из Ялты, получивший 17 лет колонии. Обложка © VK / Верховный суд Республики Крым

Украинский шпион из Ялты, получивший 17 лет колонии. Обложка © VK / Верховный суд Республики Крым

Гражданина Украины, живущего в Ялте, приговорили к 17 годам лишения свободы по делу о шпионаже. Такое решение вынес Верховный суд Крыма.

«Верховный Суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении, опубликованном в группе суда в VK.

Суд установил, что мужчина собирал и передавал противнику информацию, которую можно было бы использовать против ВС России. Дело рассматривалось в закрытом режиме, так как материалы включают данные, содержащие государственную тайну. Пока приговор в законную силу не вступил.

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Ранее было названо число госизменников и шпионов, попавших за решётку в первом полугодии. Всего российские суды вынесли 70 таких приговоров.

Никита Никонов
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