Украинского шпиона из Крыма приговорили к 17 годам тюрьмы

Гражданина Украины, живущего в Ялте, приговорили к 17 годам лишения свободы по делу о шпионаже. Такое решение вынес Верховный суд Крыма.

«Верховный Суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении, опубликованном в группе суда в VK.

Суд установил, что мужчина собирал и передавал противнику информацию, которую можно было бы использовать против ВС России. Дело рассматривалось в закрытом режиме, так как материалы включают данные, содержащие государственную тайну. Пока приговор в законную силу не вступил.