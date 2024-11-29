В Британии министр транспорта ушла в отставку из-за судимости

Министр транспорта Великобритании Луиза Хейг подала в отставку, после того как выяснилось, что 10 лет назад она была осуждена за мошенничество. В 2013 году Луиза рассказала полицейским, что её рабочий телефон якобы был украден. Однако мобильный находился у неё дома. Суд посчитал, что таким образом экс-министр пыталась получить более современный рабочий телефон, который в то время уже был у всех её коллег.