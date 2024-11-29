«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 11:53

В Британии министр транспорта ушла в отставку из-за судимости

Sky News: Министр транспорта Британии признала судимость и подала в отставку

Луиза Хейг. Фото © ТАСС / EPA / ANDY RAIN

Луиза Хейг. Фото © ТАСС / EPA / ANDY RAIN

Министр транспорта Великобритании Луиза Хейг подала в отставку, после того как выяснилось, что 10 лет назад она была осуждена за мошенничество. В 2013 году Луиза рассказала полицейским, что её рабочий телефон якобы был украден. Однако мобильный находился у неё дома. Суд посчитал, что таким образом экс-министр пыталась получить более современный рабочий телефон, который в то время уже был у всех её коллег.

«Министр транспорта подала в отставку. Это произошло после того, как она созналась, что признавала в суде вину из-за неверного сообщения в полицию о краже её рабочего мобильного телефона в 2013 году», — сообщает телеканал Sky News.

В письме премьер-министру она описала инцидент как «ошибку». Однако была вынуждена признать, что даже «погашенная» судимость неизбежно будет отвлекать. Поэтому Хейг решила уйти в отставку.

Залужный заявил, что «будущий президент» Украины будет получать образование в Британии
Залужный заявил, что «будущий президент» Украины будет получать образование в Британии

Ранее исследование показало рекордно низкий рейтинг премьер-министра Стармера в Великобритании. Он даже пробил дно Сунака.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar