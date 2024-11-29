В Британии министр транспорта ушла в отставку из-за судимости
Sky News: Министр транспорта Британии признала судимость и подала в отставку
Луиза Хейг. Фото © ТАСС / EPA / ANDY RAIN
Министр транспорта Великобритании Луиза Хейг подала в отставку, после того как выяснилось, что 10 лет назад она была осуждена за мошенничество. В 2013 году Луиза рассказала полицейским, что её рабочий телефон якобы был украден. Однако мобильный находился у неё дома. Суд посчитал, что таким образом экс-министр пыталась получить более современный рабочий телефон, который в то время уже был у всех её коллег.
«Министр транспорта подала в отставку. Это произошло после того, как она созналась, что признавала в суде вину из-за неверного сообщения в полицию о краже её рабочего мобильного телефона в 2013 году», — сообщает телеканал Sky News.
В письме премьер-министру она описала инцидент как «ошибку». Однако была вынуждена признать, что даже «погашенная» судимость неизбежно будет отвлекать. Поэтому Хейг решила уйти в отставку.
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