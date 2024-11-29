В Таллине из названий двух школ уберут слово «русский»

Власти столицы Эстонии Таллина решили сменить названия двух местных русских гимназий, исключив слово «русский». Об этом докладывает телерадиокомпания ERR.

«На заседании Таллинского горсобрания были одобрены решения о переименованиях Ласнамяэской русской гимназии и Русской гимназии Хааберсти», — говорится в публикации.

В сообщении говорится, что с 1 марта 2025 года Русская гимназия Хааберсти станет просто Таллиннской гимназией Хааберсти. Вторая, Ласнамяэская русская гимназия лишится слова «русский» и превратится в Гимназию Тяхесаю. Против данного решения не выступил ни один городской депутат. Неугодное слово сохранится в названиях ещё трёх школ столицы.