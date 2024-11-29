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29 ноября, 10:03

В России создадут компьютер, который будет работать со «скоростью света»

Учёные к 2027 году создадут компьютер, работающий со «скоростью света». Обложка © freepik.com / vecstock

Учёные к 2027 году создадут компьютер, работающий со «скоростью света». Обложка © freepik.com / vecstock

Российские учёные работают над созданием революционного компьютера, который сможет работать «со скоростью света». Этот проект разрабатывается в рамках сотрудничества Национального центра физики и математики (НЦФМ), Всероссийского научно-исследовательского центра экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ) и Самарского государственного университета, сообщает ТАСС.

По словам научного руководителя проекта, академика РАН Александра Сергеева, новая система позволит проводить вычисления на скорости, приближающейся к скорости света. Это возможно благодаря использованию фотонных сигналов для передачи информации. Такой подход обеспечит гораздо более высокую скорость устройств по сравнению с традиционными электронными системами.

В ближайшие два года планируется создать прототип такого компьютера, который продемонстрирует способность обрабатывать данные на скорости, значительно превосходящей нынешний уровень. Это может стать важным шагом для развития искусственного интеллекта и нейросетевых технологий, а также помочь в решении сложных вычислительных задач.

Проект российской команды — это альтернатива квантовым компьютерам, при которой используются фотонные технологии. Они не требуют сложных квантовых эффектов, поэтому могут быть реализованы быстрее и дешевле. Такая технология делает компьютеры перспективными для использования в промышленности, например, для анализа больших массивов данных.

На данный момент разработка фотонных вычислительных систем находится на стадии лабораторных исследований, но российские учёные уверены, что в ближайшие несколько лет смогут добиться значительных успехов в этой области. Прототип нового компьютера может стать первым шагом к созданию вычислительных систем, которые смогут работать с беспрецедентной скоростью.

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Ранее стало известно, что в России выросло производство компьютеров. На отечественный рынок в 2023 году удалось вывести целый ряд отечественных технологических реше­ний.

Александра Журавская
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