В России создадут компьютер, который будет работать со «скоростью света»

Российские учёные работают над созданием революционного компьютера, который сможет работать «со скоростью света». Этот проект разрабатывается в рамках сотрудничества Национального центра физики и математики (НЦФМ), Всероссийского научно-исследовательского центра экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ) и Самарского государственного университета, сообщает ТАСС.

По словам научного руководителя проекта, академика РАН Александра Сергеева, новая система позволит проводить вычисления на скорости, приближающейся к скорости света. Это возможно благодаря использованию фотонных сигналов для передачи информации. Такой подход обеспечит гораздо более высокую скорость устройств по сравнению с традиционными электронными системами.

В ближайшие два года планируется создать прототип такого компьютера, который продемонстрирует способность обрабатывать данные на скорости, значительно превосходящей нынешний уровень. Это может стать важным шагом для развития искусственного интеллекта и нейросетевых технологий, а также помочь в решении сложных вычислительных задач.

Проект российской команды — это альтернатива квантовым компьютерам, при которой используются фотонные технологии. Они не требуют сложных квантовых эффектов, поэтому могут быть реализованы быстрее и дешевле. Такая технология делает компьютеры перспективными для использования в промышленности, например, для анализа больших массивов данных.

На данный момент разработка фотонных вычислительных систем находится на стадии лабораторных исследований, но российские учёные уверены, что в ближайшие несколько лет смогут добиться значительных успехов в этой области. Прототип нового компьютера может стать первым шагом к созданию вычислительных систем, которые смогут работать с беспрецедентной скоростью.