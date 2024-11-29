Прокурор извинился перед невиновным японцем, который 56 лет ждал казни в тюрьме

В Японии, 27 ноября 2024 года, главный прокурор центральной Японии Хидео Ямада принёс извинения 88-летнему Ивао Хакамате. Невиновный провёл более 50 лет в ожидании казни за преступление, которое не совершал, пишет издание AFP.

История Ивао Хакаматы началась в 1968 году, когда его обвиняли в жестоком убийстве четырёх человек — семьи мафиозного босса. Несмотря на отсутствие прямых доказательств, Хакамата был арестован, а позднее — подтвердил свою вину. Мужчину приговорили к казни, и он провёл в камере смертников 56 лет.

Дело Хакаматы пересматривали несколько раз, и в 2014 году после появления новых доказательств его освободили. Однако Токийский суд внезапно отменил своё решение, и последующие годы стали борьбой за восстановление справедливости.

Только в 2023 году дело было передано в Верховный суд Японии. Высшая инстанция признала, что доказательства против Хакаматы были сфальсифицированы, а его признание получено под угрозами и психологическим давлением.

В итоге 27 ноября 2024 года прокурор Ямада официально извинился перед Хакаматой, отметив, что его длительное нахождение в неопределенном правовом статусе и страдания от несправедливых обвинений вызывают глубочайшее сожаление у всей государственной системы.

Прокурор признал его невиновность и поклонился в знак уважения. Этот случай стал важным для японской судебной системы, подчеркнув необходимость пересмотра решений на основе новых данных. История Хакаматы стала символом борьбы за справедливость, несмотря на тяжёлые последствия 56 лет в камере смертников, повлиявшие на его здоровье.

Сейчас Хакамата живёт под опекой своей сестры, которая посвятила жизнь борьбе за его оправдание. Несмотря на извинения, утраченные годы вернуть невозможно, но важно, что теперь его имя официально очищено от обвинений.